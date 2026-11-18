Scopriamo cosa succederà giovedì 19 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 19 novembre, Samuel, abbattuto per la chiusura del rifugio, crolla davanti a Petra che cerca di incoraggiarlo.
Teresa si confida con Petra e le dice che il bacio don Cristobal ha un significato molto profondo.
Nel frattempo, le imprese con cui stava trattando Manuel si tirano indietro.