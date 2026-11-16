Scopriamo cosa succederà martedì 17 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 17 novembre, Sebastian dice a Manuel che sarà impossibile concedere in licenza il suo motore fino a quando l'esercito non lo acconsentirà.
Lorenzo insiste sul matrimonio ed esige da Leocadia e Angela una data.
La tensione tra Carlo e Maria aumenta, cosa che non passa inosservata.