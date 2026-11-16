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ANTICIPAZIONI16 novembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 17 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 17 novembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà martedì 17 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 17 novembre

Una scena de La Promessa
Una scena de La Promessa

Nella puntata di martedì 17 novembre, Sebastian dice a Manuel che sarà impossibile concedere in licenza il suo motore fino a quando l'esercito non lo acconsentirà.

Lorenzo insiste sul matrimonio ed esige da Leocadia e Angela una data.

La tensione tra Carlo e Maria aumenta, cosa che non passa inosservata.

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