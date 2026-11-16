La Promessa, le trame della settimana dal 22 al 28 novembre

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 22 al 28 novembre?
Curro chiede ad Alonso di impedire il matrimonio di Angela e dichiara di non voler più essere un valletto.
Angela si rifiuta di incontrare il sarto per il vestito da sposa, nonostante l’ordine di Teresa.
Martina confessa a Margarita di essere innamorata dell’uomo che l’ha baciata. Turbata per la situazione di Angela, reagisce freddamente ai gesti di Jacobo.
Alonso promuove Curro da valletto a segretario personale, nonostante le obiezioni di Leocadia.
Carlo si impegna a essere un padre migliore per il figlio di Maria. Pia suggerisce che annuncino il loro fidanzamento.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.