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ANTICIPAZIONI15 novembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 16 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 16 novembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà lunedì 16 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 16 novembre

Xavi Lock (Curro) in La Promessa
Xavi Lock (Curro) in La Promessa

Nella puntata di lunedì 16 novembre, Angela ha un attacco d'ira dopo che lo psichiatra tenta di farle accusare Curro. Martina prova a convincere Jacobo del fatto che quel bacio non ha nessun valore; Jacobo le chiede chi è stato a baciarla ma lei non glielo dice.

Curro dice ad Angela di continuare a lottare.

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