Scopriamo cosa succederà lunedì 16 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 16 novembre, Angela ha un attacco d'ira dopo che lo psichiatra tenta di farle accusare Curro. Martina prova a convincere Jacobo del fatto che quel bacio non ha nessun valore; Jacobo le chiede chi è stato a baciarla ma lei non glielo dice.
Curro dice ad Angela di continuare a lottare.