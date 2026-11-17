Scopriamo cosa succederà mercoledì 18 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 18 novembre, Prudencio si presenta a Simona e Candela, che inizialmente lo accolgono con diffidenza a causa del suo aspetto ma Tono riesce a convincerle ad aiutarlo.
Martina propone a Jacobo una serata romantica, mentre lui confida ad Adriano che il bacio con lo sconosciuto ha rafforzato ancora di più il loro legame.