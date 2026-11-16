Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 9 al 15 novembre su Rete 4, il capitano De La Mata torna alla carica con l'intenzione di sposare Angela. La giovane sembra però tornata a palazzo con altre intenzioni. Di fronte al suo rifiuto, Lorenzo convoca alla Promessa uno psichiatra per farla visitare: se Angela verrà considerata mentalmente stabile, dovrà convolare a nozze, altrimenti verrà rinchiusa in un sanatorio.

La decisione di Lorenzo scatena l'ira di tutti, da Leocadia e Alonso a Manuel e Martina, che assistono inermi alle visite dell'esperto.



Su consiglio della madre Margarita, Martina confessa a Jacobo di aver baciato un altro uomo, senza però rivelare che si sia trattato di Adriano.

Manuel è determinato a sfidare Leocadia e inizia a lavorare duramente per aumentare i profitti della sua attività. Quando la donna tenta di coinvolgere Alonso, il marchese prende le difese del figlio e la invita a non prendersi gioco di lui.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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