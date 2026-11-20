Scopriamo cosa succederà sabato 21 novembre nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 21 novembre, Maria non è felice del ritorno di Carlo, in quanto è tornato solo perché Pia e Samuel l'hanno praticamente costretto.



Adriano, con grande dolore, incoraggia Jacobo a perdonare Martina e a lottare per lei.



Lo psichiatra sta per esprimere una diagnosi sulla salute mentale di Angela.

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