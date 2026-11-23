Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 16 al 22 novembre su Rete 4, a palazzo si continua a respirare un clima particolarmente teso per la presenza dello psichiatra convocato dal capitano De La Mata per valutare Angela.



Dopo aver accettato di farsi visitare, la ragazza si sente messa sotto pressione e di fronte alle domande dell'esperto prende in considerazione l'idea di fingersi malata per non dover sposare Lorenzo.

Curro e Martina cercano di farle cambiare idea e, dopo diversi incontri, lo psichiatra emette la sua diagnosi.



Martina e Jacobo appaiono sempre più distanti dopo che la ragazza le aveva confessato di aver baciato un altro uomo. Il giovane cerca in tutti i modi di scoprire di chi si tratta e chiede aiuto ad Adriano, senza sapere che era stato proprio lui a baciare Martina.



Manuel, supportato da Toño ed Enora, porta avanti il suo piano per evitare che Leocadia continui a ricavare profitti dalla sua attività.



Tra la servitù, Teresa si confida con Petra, parlando anche del bacio tra lei e Cristobal. Nel frattempo, Petra si impegna per evitare la chiusura del rifugio portato avanti da padre Samuel e sembra arrivare a una soluzione.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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