Nella serie spagnola La Promessa scatta il bacio tra Martina e Adriano. Durante la puntata in onda martedì 13 ottobre su Rete 4, i due trascorrono una piacevole serata insieme e tra un bicchiere di vino e l'altro arrivano al romantico gesto.



Dopo la partenza di Jacobo dal palazzo, Adriano aveva proposto a Martina di cenare insieme a Luján per ringraziarla dell'aiuto offerto nella cura dei gemelli. I due, però, sono costretti a rincasare anzitempo a causa di un violento temporale e si ritrovano a sorseggiare vino di fronte al camino.



Tra risate e racconti, Adriano e Martina si scambiano un romantico bacio destinato ad aprire tanti punti interrogativi: cosa evolverà il rapporto tra i due? E cosa succederà quando Jacobo tornerà alla Promessa?

Per scoprirlo, l'appuntamento con La Promessa è ogni giorno alle 19.40 su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.