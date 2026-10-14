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COSA SUCCEDE?14 ottobre 2026

La Promessa, tra Martina e Adriano scatta il bacio

Al termine di una serata insieme arriva il romantico gesto inaspettato
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Nella serie spagnola La Promessa scatta il bacio tra Martina e Adriano. Durante la puntata in onda martedì 13 ottobre su Rete 4, i due trascorrono una piacevole serata insieme e tra un bicchiere di vino e l'altro arrivano al romantico gesto.

Dopo la partenza di Jacobo dal palazzo, Adriano aveva proposto a Martina di cenare insieme a Luján per ringraziarla dell'aiuto offerto nella cura dei gemelli. I due, però, sono costretti a rincasare anzitempo a causa di un violento temporale e si ritrovano a sorseggiare vino di fronte al camino.

Tra risate e racconti, Adriano e Martina si scambiano un romantico bacio destinato ad aprire tanti punti interrogativi: cosa evolverà il rapporto tra i due? E cosa succederà quando Jacobo tornerà alla Promessa?
Per scoprirlo, l'appuntamento con La Promessa è ogni giorno alle 19.40 su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

La Promessa, il bacio tra Martina e Adriano
La Promessa, il bacio tra Martina e Adriano

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