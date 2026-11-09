Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 2 all'8 novembre su Rete 4, Angela e Curro fanno ritorno a palazzo. Dopo aver accolto in casa Manuel e una profonda riflessione, i due decidono di rientrare: il loro arrivo viene accolto con piacere da Leocadia e Alonso, ma Lorenzo non è dello stesso avviso e appare particolarmente ostile.



Tuttavia, i due non sembrano disposti a tornare alle vecchie abitudini. In un primo momento esprimono la loro volontà di continuare ad amarsi liberamente e senza vincoli, poi Curro chiede ad Alonso di essere reintegrato in società con il ruolo che gli spetta.



Il ritorno di Margarita dopo una lunga assenza alimenta nuovi dubbi nella figlia Martina, che dopo aver baciato Adriano aveva deciso di proseguire la relazione con Jacobo.



Padre Samuel appare particolarmente turbato e confessa a Petra il suo timore di dover chiudere il rifugio per sempre.



Pia sollecita Maria affinché confessi a Carlo di essere incinta, ma l'incontro tra i due viene rimandato di continuo.



I rapporti tra Vera e Teresa restano freddi, mentre Toño teme che lo zio di Enora possa essere contrario al loro fidanzamento.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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