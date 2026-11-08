Scopriamo cosa succederà lunedì 9 novembre nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di lunedì 9 novembre, Petra offre a Samuel i soldi ricavati dalla vendita del gioiello affinché possa salvare il rifugio.

Alonso informa i figli che Lorenzo ha minacciato di coinvolgere il Duca de Cifuentes y Carvajal, ma Manuel non ha paura di lui e Alonso ribadisce che non lasceranno più Curro ad affrontare la situazione da solo.

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