Scopriamo cosa succederà giovedì 5 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 5 novembre, Curro e Angela, tornati a La Promessa, confidano a Leocadia e Alonso di voler continuare la loro relazione.
Nel frattempo, Petra chiede a Jacobo di vendere il gioiello ricevuto dalla Marchesa, mentre Carlo ringrazia Samuel per essersi schierato dalla sua parte.