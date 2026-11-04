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ANTICIPAZIONI04 novembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 5 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 5 novembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 5 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 5 novembre

Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa
Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 5 novembre, Curro e Angela, tornati a La Promessa, confidano a Leocadia e Alonso di voler continuare la loro relazione.

Nel frattempo, Petra chiede a Jacobo di vendere il gioiello ricevuto dalla Marchesa, mentre Carlo ringrazia Samuel per essersi schierato dalla sua parte.

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