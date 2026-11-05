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ANTICIPAZIONI05 novembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 6 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 6 novembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 6 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 6 novembre

Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 6 novembre, María Fernández tenta di riavvicinarsi a Carlo, tornato a La Promessa esclusivamente per motivi di lavoro. Curro manifesta ad Alonso la volontà di riabilitare il proprio onore ma il Marchese gli chiede di continuare, almeno per il momento, a svolgere il ruolo di valletto. 

Intanto, Teresa affida un incarico a Vera, che si dice disposta a rispettare le convenienze, chiarendo però che tra loro non potrà più esserci amicizia.

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