Scopriamo cosa succederà giovedì 26 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 26 novembre, Curro chiede ad Alonso di trovare un modo per impedire il matrimonio di Angela, mentre Pia cerca di convincere Carlo e Maria a chiarire e parlare della loro situazione.
Nel frattempo, Sebastian Rivero, il militare inviato per controllare il motore di Manuel, arriva all’hangar e annuncia che alloggerà con la servitù.