La Promessa, le trame della settimana dal 16 al 22 novembre

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 16 al 22 novembre?
Lorenzo insiste per fissare la data delle nozze con Angela.
Martina organizza una serata romantica sotto le stelle con Jacobo, che confida ad Adriano quanto il misterioso bacio abbia rafforzato il loro legame.
Nel frattempo, Vera soffre la mancanza di Lope e continua a provare rancore nei confronti di Teresa.
Lorenzo ordina a Teresa di dire ad Angela che le è stato fissato un incontro con il sarto per il vestito da sposa, ma la ragazza si rifiuta.
Alonso dice a Leocadia di voler togliere Curro dalla servitù.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.