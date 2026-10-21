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La promessa
COLPO DI SCENA21 ottobre 2026

La Promessa, Angela muore prima di sposare il capitano De La Mata?

Mentre tutti gli invitati si radunano in chiesa per le nozze, la ragazza decide di compiere un gesto estremo
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L'ultima puntata de La Promessa in onda su Rete 4 ha raccontato il gesto estremo messo in atto da Angela per sfuggire al matrimonio con il capitano De La Mata. Nella celebre serie spagnola, la ragazza sembrava ormai rassegnata all'idea di doversi unire per sempre a Lorenzo, a tal punto da tentare il suicidio.

La Promessa, Angela muore?

Mentre tutti gli invitati raggiungono la chiesa dove si terrà la cerimonia, Pia consegna a Curro una lettera firmata da Angela. La giovane conferma ancora una volta l'amore provato per il domestico e gli dice addio per sempre. Parole che Curro interpreta come un tentativo da parte della ragazza di mettere fine alla sua vita.

Mosso da questo scrupolo, Curro si precipita nella stanza di Angela, trovandola prima di sensi sul pavimento, con addosso l'abito da sposa. Accanto al suo corpo, la boccetta vuota delle gocce che il medico le aveva prescritto dopo il malore avvertito in presenza della madre Leocadia.
Angela riuscirà a salvarsi?

Per scoprirlo, l'appuntamento con La Promessa è ogni giorno alle 19.40 su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

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