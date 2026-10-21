La Promessa, Angela muore prima di sposare il capitano De La Mata?

Mentre tutti gli invitati raggiungono la chiesa dove si terrà la cerimonia, Pia consegna a Curro una lettera firmata da Angela. La giovane conferma ancora una volta l'amore provato per il domestico e gli dice addio per sempre. Parole che Curro interpreta come un tentativo da parte della ragazza di mettere fine alla sua vita.



Mosso da questo scrupolo, Curro si precipita nella stanza di Angela, trovandola prima di sensi sul pavimento, con addosso l'abito da sposa. Accanto al suo corpo, la boccetta vuota delle gocce che il medico le aveva prescritto dopo il malore avvertito in presenza della madre Leocadia.

Angela riuscirà a salvarsi?



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