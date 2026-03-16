Grande Fratello Vip, scontro tra Ibiza Altea e Raul Dumitras: "Mi hai riso in faccia"

Raul cerca di spiegare: "Io penso che da persona matura sono venuto a spiegarti che non sia successo questo". Ibiza replica: "Sì, ma persona matura che però non sei stata prima".

Ibiza spiega: "Io non accetto sempre che le persone mi ridano in faccia così". Raul si difende: "Tu pensi io ho riso in faccia a te?". Ibiza risponde: "No, tu mi hai riso in faccia. Non è che io penso, tu mi hai riso in faccia . Punto".

Ibiza Altea e Raul Dumitras nella Casa del Grande Fratello Vip 2026

La modella italo-americana, classe 1999, chiarisce: "Non è la prima volta ad oggi che tu mi fai una faccia sopra ridendo e scherzando. Sei venuto qua adesso perché sai benissimo che comunque qualcosa c'è".

Raul ribadisce: "Ma io sono un uomo e sono molto educato". Ibiza controbatte: "Sei educato quando vuoi".

La tensione sale quando Ibiza accusa Raul di fare "teatrino": "Non me la sto prendendo solo sulla roba della buccia delle patate. Perché la sua faccia è chiara ovunque".

Raul conclude chiedendo scusa: "Io non penso di aver sbagliato, ma ti chiedo scusa se ti ho ferita". Ibiza precisa: "Non è qualcosa che hai fatto tu volutamente. So che non l'hai fatto con malizia e cattiveria, l'hai fatto solo perché vuoi fare un attimo il burlone. Ci sta però dopo due volte, alla terza ho risposto punto e stop".

Il Grande Fratello Vip 2026 ha preso il via con Open House. Venerdì 13 marzo, i concorrenti Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi sono entrati nel giardino della Casa più famosa d'Italia per le prove di convivenza della prima notte.

La Porta Rossa si aprirà solo alla partenza ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy, fissata per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Al suo fianco ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli che commenteranno le vicende dei 16 concorrenti.

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