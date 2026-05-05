La diretta del 5 maggio si apre con Ilary Blasi che affronta la crisi che Alessandra Mussolini ha vissuto nell'ultima settimana. "C'è stato l'ennesimo litigio con Antonella, lei non mi parla da giorni", esordisce la Vip prima di rivedere un filmato che ripercorre i momenti salienti della recente settimana. Alessandra prosegue il suo racconto: "Io mi sono sempre divertita qui e mi diverto ancora, ma sono diventata insofferente . Vuol dire che c'è una sorta di rigetto, di insofferenza, li vedo che parlano dietro. Sono a un livello di sopportazione molto basso. Li amo tutti qui dentro, tranne Marco e Antonella. Di loro non sopporto la voce".

Il confronto tra Francesca Manzini e Marco Berry

Nel corso della puntata di martedì 5 maggio, Francesca Manzini e Marco Berry si confrontano in diretta dopo la lite dei giorni scorsi all'interno della Casa. "I modi sono stati forti, sono stati giorni per me difficili. Io mi volevo prendere del tempo per me per dare il giusto peso a quello che era successo", dice Francesca interpellata da Ilary Blasi. Sulla questione interviene anche l'opinionista Selvaggia Lucarelli: "All'inizio sembrava avessero tutti e due ragione. Il problema è, secondo me, che Marco ha deciso irrazionalmente di passare clamorosamente dalla parte del torto. Voglio dire a Marco che, purtroppo, in lui c'è sempre una nota di cattiveria in più, lui sa chiaramente cosa dire per colpire l'avversario". Sulla questione interviene anche Alessandra Mussolini: "A me non è piaciuto assolutamente quello che è accaduto. Quando si supera la misura si supera la misura. Marco è uno che cova, lui dice delle cose che gli altri non dicono. È una persona che a me non piace. Non si deve giustificare quando un uomo o una donna fa una cosa così".

Raimondo Todaro su Francesca Tocca: "La risposerei altre 1000 volte"

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di martedì 5 maggio, Raimondo Todaro parla della fine dell'amore con Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine. "Perché ci siamo lasciati? Ancora oggi non so perché - dice il ballerino - Non c'è stato un motivo particolare, è stata una cosa che è scemata nel tempo. Lei mi ha amato talmente tanto, ci siamo amati talmente tanto, che quando poi la cosa è andata scemando non ci siamo più accontentati. Se potessi tornare indietro la risposerei altre 1000 volte".

Alessandra Mussolini è la seconda finalista

Sono sei i Vip in nomination che si sono sfidati al televoto: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Il testa a testa finale è è tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe che risultano essere le preferite del pubblico. A svelare in studio il nome della seconda finalista del Grande Fratello Vip è proprio Antonella Elia, prima finalista eletta nel corso della diretta del 17 aprile. Ad andare dritta in finale è Alessandra Mussolini.