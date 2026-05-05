Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di martedì 5 maggio, Raimondo Todaro ripercorre la sua linea della vita. Tra i momenti più importanti anche l'incontro con Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine. "Nel 2006 faccio un incontro che mi ha cambiato la vita, quello con Francesca - dice Raimondo nel video in cui racconta il suo percorso professionale e personale - Uno dei ricordi più belli della mia vita è il giorno del nostro matrimonio. A fine 2024 c'è il momento più brutto della mia vita: mi separo da Francesca. Perché? Ancora oggi non so perché. Se potessi tornare indietro la risposerei altre 1000 volte. Mi ha amato tanto, mi ha dato tutto, siamo stati felici per tanti anni, mi ha dato Jasmine; Francesca è una mamma straordinaria. A Francesca dico sempre: 'Forse abbiamo combinato un casino con il nostro matrimonio, ma tutto sommato se Jasmine è diventata così siamo stati molto bravi'".
In diretta, Raimondo Todaro continua a parlare della sua storia d'amore con l'ex moglie Francesca Tocca: "Mi sono accorto di essermi innamorato di Francesca quando lei a un certo punto è andata via per ballare con un altro ragazzo. Venivamo da un annetto in cui stavamo e non stavamo insieme". Riguardo il perché si sono lasciati, il Vip aggiunge: "Non c'è stato un motivo particolare, è stata una cosa che è scemata nel tempo. Lei mi ha amato talmente tanto, ci siamo amati talmente tanto, che quando poi la cosa è andata scemando non ci siamo più accontentati. Per me Francesca è una persona che avrà sempre uno spazio nel mio cuore perché è la mamma di Jasmine".