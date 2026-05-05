Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di martedì 5 maggio, Raimondo Todaro ripercorre la sua linea della vita . Tra i momenti più importanti anche l'incontro con Francesca Tocca , madre di sua figlia Jasmine. "Nel 2006 faccio un incontro che mi ha cambiato la vita, quello con Francesca - dice Raimondo nel video in cui racconta il suo percorso professionale e personale - Uno dei ricordi più belli della mia vita è il giorno del nostro matrimonio. A fine 2024 c'è il momento più brutto della mia vita: mi separo da Francesca. Perché? Ancora oggi non so perché. Se potessi tornare indietro la risposerei altre 1000 volte . Mi ha amato tanto, mi ha dato tutto, siamo stati felici per tanti anni, mi ha dato Jasmine; Francesca è una mamma straordinaria. A Francesca dico sempre: 'Forse abbiamo combinato un casino con il nostro matrimonio, ma tutto sommato se Jasmine è diventata così siamo stati molto bravi'".



In diretta, Raimondo Todaro continua a parlare della sua storia d'amore con l'ex moglie Francesca Tocca: "Mi sono accorto di essermi innamorato di Francesca quando lei a un certo punto è andata via per ballare con un altro ragazzo. Venivamo da un annetto in cui stavamo e non stavamo insieme". Riguardo il perché si sono lasciati, il Vip aggiunge: "Non c'è stato un motivo particolare, è stata una cosa che è scemata nel tempo. Lei mi ha amato talmente tanto, ci siamo amati talmente tanto, che quando poi la cosa è andata scemando non ci siamo più accontentati. Per me Francesca è una persona che avrà sempre uno spazio nel mio cuore perché è la mamma di Jasmine".

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