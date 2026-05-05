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Grande Fratello VIP

NELLA CASA06 maggio 2026

Marco Berry svela chi è Abelarda Prunotti

Spronato da Ilary Blasi, Marco Berry svela l'identità di Abelarda Prunotti, il nomignolo con cui chiama Alessandra Mussolini
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Marco Berry
Marco Berry

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di martedì 5 maggio, Marco Berry svela in diretta chi è Abelarda Prunotti, il nomignolo con cui chiama Alessandra Mussolini all'interno della Casa.

"Se io vi svelo chi è, il vero nome e cognome, poi perdo il gioco", esordisce Berry che, spronato da Ilary Blasi, aggiunge: "Ho iniziato a pensare che un modo per fare innervosire Alessandra senza insultarla fosse toccarla sul suo ego. Così ho pensato al nome peggiore che potesse renderla più nevrastenica e da Alessandra che bela tutti i giorni mi è venuto in mente Abelarda. Io, quando sono solo, bevo un vino che ha un nome tipo Prunotti, così ho inventato Abelarda Prunotti. Quindi Abelarda Prunotti non esiste nella realtà".


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