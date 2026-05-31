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Racconto di una notte

SERIE TV31 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni dell'1 giugno

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca Racconto di una notte, in onda lunedì 1 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di lunedì 1 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Asaf torna a casa dopo il ricovero in ospedale.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata dell'1 giugno

Irem Altug (Sevde) in una scena di Racconto di una notte
Irem Altug (Sevde) in una scena di Racconto di una notte

Durante i festeggiamenti per la notte dell’henné prima delle nozze tra Mahir e Canfeza, Ezra confida a Mavis di avere la sensazione che stia per accadere qualcosa di terribile.

Alla fine della serata, Canfeza trova suo padre Kursat nella sua stanza: l’uomo la minaccia dicendole che, se sposasse Mahir, causerebbe la morte sia di Sila, per mano di Selim, sia dello stesso Mahir, che diventerebbe il bersaglio della furia di Cabir.

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