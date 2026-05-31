Nella nuova puntata di lunedì 1 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Asaf torna a casa dopo il ricovero in ospedale.
Durante i festeggiamenti per la notte dell’henné prima delle nozze tra Mahir e Canfeza, Ezra confida a Mavis di avere la sensazione che stia per accadere qualcosa di terribile.
Alla fine della serata, Canfeza trova suo padre Kursat nella sua stanza: l’uomo la minaccia dicendole che, se sposasse Mahir, causerebbe la morte sia di Sila, per mano di Selim, sia dello stesso Mahir, che diventerebbe il bersaglio della furia di Cabir.
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