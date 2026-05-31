Scopriamo cosa succederà lunedì 1 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 1 giugno, Enora e Tono invitano Manuel a festeggiare con loro a Lujan il completamento del motore. Manuel non vuole andare perché si sente triste.
Manuel si apre con Curro, confidandogli tutta la sua tristezza e il peso che si porta dentro. Nel frattempo, tutti temono per la salute di Rafaela.
Martina decide di offrire il proprio aiuto a Catalina, mentre Simona prepara un antico rimedio della nonna che, però, si rivela poco efficace.
Teresa e Maria consegnano a Ricardo la sua nuova uniforme da valletto, mentre Leocadia sorprende Alonso con un regalo davvero inaspettato.
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