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Forbidden Fruit

SERIE TV31 maggio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'1 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 1 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 1 giugno dalle 14:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'1 giugno

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3

Con la complicità segreta di Asuman, Halit tenta di riavvicinarsi a Yildiz e la invita a un elegante ricevimento nella sua nuova villa.

Durante la serata, Halit regala una collana a Yildiz ed è deciso a farle una proposta davanti a tutti gli invitati. Tutto sembra andare secondo i suoi piani, ma un evento inatteso sconvolge improvvisamente la festa.

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