Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 15 maggio i concorrenti ricevono una super sorpresa. Si tratta di un videomessaggio di Annalisa, che saluta le vip e augura loro buona fortuna in occasione della loro esibizione sulle note di Esibizionista. "Volevo semplicemente dirvi che ho visto il vostro video in cui chiedevate consigli ma non ne avete bisogno, siete incredibili - dice la cantante congratulandosi con le vip.

"Vi sto seguendo, vi ho seguite e sono ammirata e divertita da quello che che vedo. Posso dirvi? Vi ringrazio per questo omaggio pazzesco - continua Annalisa, che si rivolge anche a Francesca Manzini - ringrazio anche la coreografa che si è spesa tantissimo e grazie anche a Ilary per questo omaggio. E soprattutto in bocca al lupo per questa esibizione".

L'artista conclude citando quello che è stato il tormentone della settimana legato alla coreografia: "Mi raccomando ragazze, daje di tecnicismo centrale".

Poco prima del videomessaggio di Annalisa, Ilary Blasi era entrata a sorpresa nella Casa per comunicare il verdetto del televoto che ha decretato il quarto finalista, Raul Dumitras. Dopo la proclamazione, la conduttrice era rimasta ancora un po' nella Casa e aveva ballato con Francesca Manzini e il resto dei vip la chiacchierata (e virale) coreografia sulle note di Esibizionista di Annalisa.

Nel corso della settimana Francesca Manzini è stata al centro di numerose discussioni riguardanti soprattutto la preparazione della coreografia sulle note dei successi Annalisa. Ad accendere uno degli scontri è stata specialmente la disposizione scelta da Francesca delle vip sul palco.