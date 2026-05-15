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Grande Fratello VIP

LA PUNTATA15 maggio 2026

Cos'è successo al Grande Fratello Vip nella puntata del 15 maggio

Dall'elezione del quarto finalista al ritorno di Valeria Marini: ecco le ultime notizie sulla semifinale del GF Vip 2026 in onda venerdì 15 maggio
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Ilary Blasi conduce il Grande Fratello Vip 2026
Ilary Blasi conduce il Grande Fratello Vip 2026

Venerdì 15 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5.

Tutti contro Francesca Manzini

Nel corso della settimana, Francesca Manzini è stata al centro di numerose discussioni riguardanti soprattutto la preparazione della coreografia sulle note dei successi di Annalisa. Ad accendere uno degli scontri è stata specialmente la disposizione scelta da Francesca delle vip sul palco. La puntata di venerdì 15 maggio si apre proprio interpellando l'imitatrice su quanto accaduto: "Finché c'è il gioco a me va bene tutto, ma definirmi pericolosa e responsabile di aver fatto uscire Marco Berry è un po' grave". Nel dibattito interviene anche Alessandra Mussolini, che nei confronti di Francesca Manzini dice: "La signorina qui, che fa tanto l'educata, ce ne dice di tutti i colori insieme a Raimondo, dalla mattina alla sera". Tirata in causa nel corso della settimana riguardo un presunto vecchio episodio legato a un emittente radiofonica, anche Selvaggia Lucarelli ha qualcosa da dire a Manzini: "Francesca mi pagano troppo poco per avere a che fare con te".

Raul Dumitras è il quarto finalista

A sorpresa, Ilary Blasi entra nella Casa del Grande Fratello Vip per comunicare il verdetto del televoto che decreterà il quarto finalista. A darle il cambio i vip al televoto Raul Dumitras e Renato Biancardi, che invece si recano in studio dove si confrontano con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ad aggiudicarsi un posto in finale e a diventare quindi il quarto finalista è Raul Dumitras.

Ilary Blasi balla con i vip la coreografia di Annalisa

Dopo aver letto il verdetto del televoto che ha decretato il quarto finalista, Ilary Blasi resta ancora un po' nella Casa e ne approfitta per ballare con Francesca Manzini e il resto dei vip la chiacchierata (e virale) coreografia di Esibizionista di Annalisa.

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