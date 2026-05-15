La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda venerdì 15 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ceyda informa Emre e Satilmis che Dursun ha deciso di permettere ad Arda di restare con lei, senza pretendere alcun pagamento. Tutto questo grazie all’intervento di Kismet.
Successivamente, Emre chiede a Ceyda di dare una nuova possibilità al loro rapporto e di provare a creare una vera famiglia insieme. Tuttavia, lei rifiuta e gli rivela di provare dei sentimenti per un’altra persona.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
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