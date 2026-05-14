Al Grande Fratello Vip scoppia la tensione durante le prove delle coreografie curate da Francesca Manzini.
La comica insegna alle concorrenti i passi sui brani di Annalisa per la prossima "sfida dei talenti", ma non tutte le vip sembrano condividere le sue scelte artistiche.
Ad accendere la discussione è soprattutto la disposizione delle concorrenti sul palco. Antonella Elia, infatti, non accetta l’idea di restare in seconda fila: “Ci alterniamo, a me stare dietro non va”, afferma.
Manzini giustifica la sua decisione di posizionare Lucia Ilardo al centro: "Avevo pensato di mettere lei al centro, perché è la terza finalista". "Non me ne frega niente che lo fai per lei, ci siamo anche noi", ribatte Elia.
Riusciranno le donne della Casa a collaborare e a imparare le coreografie per la prossima sfida dei talenti?
Lo scopriremo durante la semifinale del GF Vip 2026 in onda venerdì 15 maggio in prima serata su Canale 5.
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