"Cosa può essere successo io non lo sposso sapere, non sono un esperto in materia, so solo che le 5 persone che sono scomparse erano tutti subacquei esperti - dice Carlo Sommacal ai microfoni di Dentro la notizia - Mia moglie faceva immersioni da 35 anni ".

"Monica e Giorgia le sentivo tutti i giorni, 3, 4 volte al giorno in video chiamata - continua l'uomo in collegamento da Genova - Monica era sempre lì con i suoi campioni, i suoi Excel. Mia moglie aveva iniziato questo progetto più di 20 anni fa, andava tutti gli anni alle Maldive a monitorare la situazione. Non è turismo, non è lo yatch, è lavoro, è ricerca".