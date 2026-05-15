La puntata di Dentro la notizia di venerdì 15 maggio si apre con il caso dei 5 sub italiani morti alle Maldive. In collegamento da Genova Carlo, il marito di Monica Montefalcone, 52 anni, docente di ecologia marina dell'Università di Genova che ha perso la vita nel corso di un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu. Tra le vittime della tragedia anche Giorgia Sommacal, 20 anni, figlia della docente, che si trovava con la madre a bordo della crociera scientifica Duke of York.
"Cosa può essere successo io non lo sposso sapere, non sono un esperto in materia, so solo che le 5 persone che sono scomparse erano tutti subacquei esperti - dice Carlo Sommacal ai microfoni di Dentro la notizia - Mia moglie faceva immersioni da 35 anni".
"Monica e Giorgia le sentivo tutti i giorni, 3, 4 volte al giorno in video chiamata - continua l'uomo in collegamento da Genova - Monica era sempre lì con i suoi campioni, i suoi Excel. Mia moglie aveva iniziato questo progetto più di 20 anni fa, andava tutti gli anni alle Maldive a monitorare la situazione. Non è turismo, non è lo yatch, è lavoro, è ricerca".
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