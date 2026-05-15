Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 15 maggio Ilary Blasi entra a sorpresa nella Casa per comunicare il verdetto del televoto che ha decretato il quarto finalista, Raul Dumitras. Dopo la proclamazione, la conduttrice resta ancora un po' nella Casa e ne approfitta per ballare con Francesca Manzini e il resto dei vip la chiacchierata (e virale) coreografia sulle note di Esibizionista di Annalisa. "Succede - a - chi", cantano e ballano tutti insieme.