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Grande Fratello VIP

NELLA CASA 15 maggio 2026

GF Vip, Ilary Blasi balla con Francesca Manzini e gli altri vip la coreografia di Annalisa

Al GF Vip, la conduttrice entra nella Casa e non si lascia sfuggire l'occasione di ballare insieme ai concorrenti la chiacchierata coreografia fatta da Francesca Manzini sulle note di Esibizionista di Annalisa
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Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 15 maggio Ilary Blasi entra a sorpresa nella Casa per comunicare il verdetto del televoto che ha decretato il quarto finalista, Raul Dumitras. Dopo la proclamazione, la conduttrice resta ancora un po' nella Casa e ne approfitta per ballare con Francesca Manzini e il resto dei vip la chiacchierata (e virale) coreografia sulle note di Esibizionista di Annalisa. "Succede - a - chi", cantano e ballano tutti insieme.

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