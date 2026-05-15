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Grande Fratello VIP

NELLA CASA 16 maggio 2026

Valeria Marini torna al Grande Fratello Vip in versione rider stellare

Nel corso della diretta del 15 maggio anche il grande ritorno di Valeria Marini in un'inedita versione
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Valeria Marini
Valeria Marini

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip di venerdì 15 maggio, Valeria Marini fa il suo ritorno - momentaneo - nella Casa, questa volta in versione "rider stellare", con bici e zaino porta cena color rosa shocking. Ad aprirle la porta un'incredula Antonella Elia. Oltre ad alcune provviste, Valeria Marini non sa di aver portato ai vip anche una busta dal contenuto misterioso che riguarda le sorti dei vip non ancora finalisti.

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