Grande Fratello Vip 9, Piera Meloni su Alessandro Roncaccia: "È un po' primadonna"

Al Grande Fratello Vip si torna a parlare del rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. A confrontarsi con la ragazza sono Federica Morello e Jonathan Kashanian, che cercano di capire meglio l'atteggiamento adottato dalla concorrente nei confronti di Alessandro.



"Lui è un po' primadonna, diciamocela tutta", esordisce Piera, mettendo in luce il carattere di Alessandro e le dinamiche che si stanno creando tra loro.



"Tu sei un po’ fredda con lui", osserva Jonathan, facendo notare una certa distanza emerse dopo la rottura tra Piera e il fidanzato Gian Marco.



Piera poi fa riferimento a un episodio avvenuto nella Casa: "Prima mi ha dato un bacio, finito di mangiare". Federica riconosce che il gesto le ha fatto piacere, ma evidenzia una differenza nel modo in cui Piera si pone nei confronti di Alessandro e commenta: "A lei fa piacere, ma non è così calorosa nei suoi confronti".