Grande Fratello Vip 9, duro scontro tra Giacomo e Federica: "Quello non era un consiglio, era un'accusa"

Il concorrente contesta la motivazione della ragazza, accusandola di aver fatto riferimento a questioni passate. "Mi inalbero perché tu non puoi dire cose che non c'entrano con la domanda ", sbotta Giacomo, convinto che la risposta dovesse concentrarsi su un'unica motivazione. "Quello non era un consiglio, era un'accusa" , aggiunge infastidito.

"Quello non era un consiglio, era un'accusa", nella Casa del Grande Fratello Vip , Giacomo Gallani e Federica Morello si rendono protagonisti di un acceso confronto.

Alla base della tensione emergono anche alcune incomprensioni precedenti. Qualche giorno prima, durante un gioco i Vip erano chiamati a rispondere a diverse domande scomode. A Giacomo è stata proposta la domanda: "Chi non presenteresti ai tuoi genitori?", e in quella circostanza lui aveva indicato proprio Federica.

Tra i due pesa anche la nomination della puntata di venerdì 16 ottobre, quando Jack ha scelto di nominare Federica. Il concorrente, dal canto suo, conclude chiarendo che il suo carattere riservato non dipende dalla timidezza: "Il mio non espormi non è per timidezza, è che sono introverso".

Giacomo si sfoga con Piera e Roncaccia