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NELLA CASA 19 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, duro scontro tra Giacomo e Federica: "Quello non era un consiglio, era un'accusa"

Nella Casa, i due concorrenti si ritrovano protagonisti di un acceso confronto
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"Quello non era un consiglio, era un'accusa", nella Casa del Grande Fratello Vip, Giacomo Gallani e Federica Morello si rendono protagonisti di un acceso confronto.

Tutto nasce da una richiesta del Grande Fratello: una prova di sincerità che invita i concorrenti a fare il nome del Vip che, secondo loro, si espone meno. La scelta di Federica ricade proprio su Giacomo, dando inizio a una discussione.

Il concorrente contesta la motivazione della ragazza, accusandola di aver fatto riferimento a questioni passate. "Mi inalbero perché tu non puoi dire cose che non c'entrano con la domanda", sbotta Giacomo, convinto che la risposta dovesse concentrarsi su un'unica motivazione. "Quello non era un consiglio, era un'accusa", aggiunge infastidito.

Federica Morello e Giacomo Gallani
Federica Morello e Giacomo Gallani

Alla base della tensione emergono anche alcune incomprensioni precedenti. Qualche giorno prima, durante un gioco i Vip erano chiamati a rispondere a diverse domande scomode. A Giacomo è stata proposta la domanda: "Chi non presenteresti ai tuoi genitori?", e in quella circostanza lui aveva indicato proprio Federica.

Tra i due pesa anche la nomination della puntata di venerdì 16 ottobre, quando Jack ha scelto di nominare Federica. Il concorrente, dal canto suo, conclude chiarendo che il suo carattere riservato non dipende dalla timidezza: "Il mio non espormi non è per timidezza, è che sono introverso".

Giacomo si sfoga con Piera e Roncaccia

Giacomo Gallani, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia
Giacomo Gallani, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia

Dopo lo scontro, Giacomo cerca un momento di confronto con Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Ripensando alla nomination, ammette di trovare Federica "un po' troppo puntigliosa".

Inoltre, il concorrente riconosce di non ritrovarsi in alcuni aspetti del suo carattere. Anche Piera la definisce "un po' permalosa", pur precisando di trovarla una ragazza carina.

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