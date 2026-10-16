La decima puntata del Grande Fratello Vip 9 , in onda venerdì 16 ottobre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto . Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Valeria Marini e Alessandro Varsi sono in nomination

Le nomination prendono il via con tutti i concorrenti che vengono chiamati nella Mystery Room per un tutti contro tutti: i VIP votano in modo palese usando le carte e discutendone tra loro.

Al televoto finiscono quindi Valeria Marini, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione del Grande Fratello Vip 9.

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