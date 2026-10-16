Venerdì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, va in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip 9. Dalla sorpresa per Giancarlo Danto all'eliminazione di Moreno Morello, ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.
La puntata inizia con lo scontro tra Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi. Tra i concorrenti, divisi tra "giovani" e "Villa Arzilla", ci sono state delle tensioni a causa di incomprensioni con il foglio della spesa.
Carmen Di Pietro e Valeria Marini rivedono la rovinosa caduta avvenuta durante la scorsa puntata: "Ho preso una bella testata in faccia, mi sono fatta male senza motivo", commenta Valeria, ma Carmen spiega: "Volevo saltarle in braccio come quando abbiamo fatto l'esibizione. È stato un incidente".
Ilary mostra alle due concorrenti una serie di meme, ma Marini sembra infastidita per la mancanza di solidarietà degli altri VIP: "Mi sono presa un pugno in faccia". "Le manca l'autoironia", commenta Marina La Rosa, ma Valeria risponde: "Sono in un momento di grande sensibilità perché io sono caduta male".
Alex Belli e Marina La Rosa vanno in confessionale per chiarire la natura del loro rapporto: "È l'unica persona in questo momento con cui ho piacere di parlare. Prima non ci sopportavamo", spiega Belli, e Marina aggiunge: "Alex si è un po' umanizzato. Ma non c'è niente oltre tutto ciò".
Tra Andres Müller e Megan Ria, invece, non scorre buon sangue. "Andreas ha un modo di fare nel quotidiano che è molto lontano da quello che sono io. Ma non hai la curiosità? Non dovresti avere piacere che, a 20 anni, ho voglia di mettermi in gioco e fare una coreografia?", chiede Megan. Il ballerino risponde: "Caratterialmente siamo molto diversi. La danza è arrivata nella mia vita attraverso un percorso diverso, non è il mio sangue. Con la danza ho avuto un rapporto di amore e odio. Non credo che questo ambito sia l'occasione per far brillare il suo talento". Ilary Blasi li invita a sfidarsi in una battle, ma Andreas si rifiuta: "Non me la sento".
È il compleanno di Carmelo, il padre di Giancarlo Danto. Carmelo è nel confessionale, in attesa di incontrare il figlio. Il concorrente si commuove rivedendo il video che racconta il suo rapporto con lui, e poi si abbracciano nella Casa. Prima della sorpresa, Giancarlo dice: "Mi manca ora più che mai, soprattutto oggi che è il suo compleanno".
Federica, Jonathan, Megan, Piera e Varsi si esibiscono in un medley anni '50 sulle note di Happy Days e Greese.
I sei Vip in nomination vanno con le spalle al led per il primo verdetto del televoto: Megan Ria e Giacomo Gallani sono salvi. Jonathan, Moreno, Marina e Andreas vanno in studio per scoprire chi tra di loro dovrà abbandonare la Casa.
Dopo aver commentato le pulizie della Casa dei VIP, tra i quattro concorrenti a rischio eliminazione arriva un ultimo faccia a faccia. Ilary Blasi apre la busta con il verdetto definitivo: Moreno Morello è il secondo eliminato di questa edizione.
La conduttrice chiede ai concorrenti in Casa, ancora ignari del risultato, di prendere posizione e di separarsi in due gruppi, a seconda di chi vorrebbero venisse eliminato.
Valeria Marini chiede di uscire dalla Casa: "Non ce la faccio più psicologicamente". Accetta comunque di esibirsi con Carmen Di Pietro sulle note di Vamos a bailar di Paola e Chiara. Prima della performance, arriva un video messaggio da Paola Iezzi. Alex Belli cerca di convincerla a restare e durante le nomination la difende. Valeria è la concorrente che riceve più voti, quindi decide di nominare sé stessa: "Me ne voglio andare".
Valeria Marini, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian sono i concorrenti in nomination.
Infine, Ilary Blasi rivela la preferenza del pubblico per l'esibizione dei giovani.