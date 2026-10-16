La puntata inizia con lo scontro tra Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi. Tra i concorrenti, divisi tra "giovani" e "Villa Arzilla", ci sono state delle tensioni a causa di incomprensioni con il foglio della spesa .

Venerdì 16 ottobre , in prima serata su Canale 5, va in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip 9 . Dalla sorpresa per Giancarlo Danto all'eliminazione di Moreno Morello, ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

La caduta di Carmen Di Pietro e Valeria Marini

Carmen Di Pietro e Valeria Marini rivedono la rovinosa caduta avvenuta durante la scorsa puntata: "Ho preso una bella testata in faccia, mi sono fatta male senza motivo", commenta Valeria, ma Carmen spiega: "Volevo saltarle in braccio come quando abbiamo fatto l'esibizione. È stato un incidente".

Ilary mostra alle due concorrenti una serie di meme, ma Marini sembra infastidita per la mancanza di solidarietà degli altri VIP: "Mi sono presa un pugno in faccia". "Le manca l'autoironia", commenta Marina La Rosa, ma Valeria risponde: "Sono in un momento di grande sensibilità perché io sono caduta male".