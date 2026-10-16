I primi a salvarsi sono Megan Ria e Giacomo Gallani. Gli altri concorrenti a rischio eliminazione vanno in studio per scoprire il verdetto del televoto. Ma prima, i quattro VIP scoprono le carte e parlano delle loro ostilità.

Ilary Blasi comunica l'esito del televoto: Moreno Morello è eliminato da questa edizione del Grande Fratello Vip.

"Non so se dire che sono stato eliminato o sono stato liberato, visto il clima che c'era nella Casa", dichiara l'inviato prima di tornare da sua moglie Laura. "Non ho sbagliato nulla, diciamo che il percorso all'interno della Casa per alcuni è un po' più complesso. Penso sia evidente alcuni siano entrati in coppia e quindi avere già un compare ti dà una facilità nella gestione. Chi entra da solo è un po' più di difficoltà, quindi dovrebbe avere meno aspettative, ma fino all'ultimo non ho mollato".

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