"Io non sono adatta a stare in questa casa, non ce la faccio più". Al Grande Fratello Vip, Valeria Marini scoppia in lacrime e minaccia di abbandonare la Casa subito dopo l'eliminazione di Moreno Morello. "Non ce la faccio più psicologicamente, forse perché non ho dormito per tre notti", confessa la showgirl.
Prima dell'annuncio dell'eliminato, i concorrenti sono chiamati a prendere posizione e Valeria si schiera con il gruppo contro Marina La Rosa, che poco prima aveva commentato: "Le manca l'autoironia". A lasciare il gioco, però, è Moreno Morello: "Mi sono schierata dalla parte di Moreno perché Moreno, nonostante abbia i suoi difetti, è una persona sincera", dichiara.
Poi punta il dito contro il clima che si respira tra i concorrenti: "I sorrisini, le cose, le persone che si mettono in mezzo ai rapporti non mi piacciono. Non ce la faccio, non voglio". La decisione sembra presa: "Faccio l'esibizione e poi vado via".
All'inizio della puntata, Mentre rivedeva la caduta con Carmen Di Pietro, la showgirl si è mostrata infastidita dalla reazione degli altri VIP e se l'è presa con Giulia Provvedi, accusata di aver riso più degli altri. Giulia si è difesa, spiegando di non capire perché ce l'abbia solo con lei, visto che a ridere erano stati tutti.
Alex Belli prova a convincerla a restare nella Casa e la difende durante le nomination. Risultando la più nominata dai compagni, sceglie di votare sé stessa: "Non ho più voglia di sentire bugie, di vedere sporcizia, di vedere le mosche, di lavare i piatti per gli altri". Ilary Blasi interviene: la nomination non è valida e Valeria perde il diritto di votare. Poi la conduttrice la manda in confessionale per provare a convincerla a restare.
Lontana dagli altri, Marini torna sulla reazione della Casa dopo la caduta: "Io sono agitata perché, dopo la cosa che è successa, nessuno è venuto da me a dirmi come stavo. Hanno riso, ridacchiato tutti”. Poi confessa: "Mi dispiace perché era esattamente l’opposto del mio sogno, che era quello di entrare, divertirmi. Vedo tanta falsità". Ilary Blasi la invita a prendersi un paio d’ore per riflettere, senza prendere una decisione definitiva durante la puntata.
"Voglio provare a regalare leggerezza e divertimento", dichiara infine Valeria Marini alla fine della puntata, accettando di continuare il suo percorso al Grande Fratello Vip.