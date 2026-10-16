"Io non sono adatta a stare in questa casa, non ce la faccio più". Al Grande Fratello Vip, Valeria Marini scoppia in lacrime e minaccia di abbandonare la Casa subito dopo l'eliminazione di Moreno Morello. "Non ce la faccio più psicologicamente, forse perché non ho dormito per tre notti", confessa la showgirl.

Prima dell'annuncio dell'eliminato, i concorrenti sono chiamati a prendere posizione e Valeria si schiera con il gruppo contro Marina La Rosa, che poco prima aveva commentato: "Le manca l'autoironia". A lasciare il gioco, però, è Moreno Morello: "Mi sono schierata dalla parte di Moreno perché Moreno, nonostante abbia i suoi difetti, è una persona sincera", dichiara.