Commentando la clip con Ilary Blasi, Danto racconta: "Lui è proprio siciliano antico, quindi a volte ci mette veramente tanto a sbottonarsi. Mostrare le proprie fragilità a un figlio che adesso ha quasi 30 anni non è sbagliato, perché lui c'è stato sempre per me e adesso ci posso essere anche io per lui".

Andato via di casa molto presto per non pesare sulla famiglia, Danto ammette di non essere mai riuscito a fare al padre una domanda: "Papà, ma tu di me che cosa pensi?". Poi si lascia andare: "Ti giuro Ilary, mi manca tantissimo sentire mio padre dire: lo sai che sono orgoglioso di te. E adesso vorrei più che mai un suo abbraccio fortissimo. Oggi che è il suo compleanno sto impazzendo". Accanto a lui c'è un telefono: prova a chiamarlo, ma nessuno risponde. In quel momento il padre entra nella Casa e lo raggiunge, e Danto scoppia in lacrime tra le sue braccia.

Dopo l'incontro, il papà del concorrente dichiara: "Gli chiedo scusa se in questi anni non sono riuscito a dirglielo. Lui sa che non sono uno facile da venire qua in trasmissione". L'uomo spiega che il suo unico rammarico è che il figlio sia andato via di casa presto, ma annuncia: "Sono felice e orgoglioso di tutto quello che sta facendo e ha fatto, perché si è fatto da solo. Questo è un mondo che io non conosco e non lo posso aiutare, ma io e sua mamma come famiglia ci siamo sempre e ci saremo sempre. Siamo alle sue spalle per aiutarlo in ogni momento".

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