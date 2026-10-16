Al Grande Fratello Vip, Giancarlo Danto riabbraccia papà Carmelo proprio nel giorno del suo compleanno. Nel localino, il ballerino rivede una clip in cui si rivede raccontare il suo rapporto con il padre: "Mio padre, senza mai chiedere aiuto a nessuno, si alzava alle sei di mattina per andare a lavorare. Tornava alle cinque di pomeriggio, si rivestiva e andava a lavorare fino alle tre di notte".
Commentando la clip con Ilary Blasi, Danto racconta: "Lui è proprio siciliano antico, quindi a volte ci mette veramente tanto a sbottonarsi. Mostrare le proprie fragilità a un figlio che adesso ha quasi 30 anni non è sbagliato, perché lui c'è stato sempre per me e adesso ci posso essere anche io per lui".
Andato via di casa molto presto per non pesare sulla famiglia, Danto ammette di non essere mai riuscito a fare al padre una domanda: "Papà, ma tu di me che cosa pensi?". Poi si lascia andare: "Ti giuro Ilary, mi manca tantissimo sentire mio padre dire: lo sai che sono orgoglioso di te. E adesso vorrei più che mai un suo abbraccio fortissimo. Oggi che è il suo compleanno sto impazzendo". Accanto a lui c'è un telefono: prova a chiamarlo, ma nessuno risponde. In quel momento il padre entra nella Casa e lo raggiunge, e Danto scoppia in lacrime tra le sue braccia.
Dopo l'incontro, il papà del concorrente dichiara: "Gli chiedo scusa se in questi anni non sono riuscito a dirglielo. Lui sa che non sono uno facile da venire qua in trasmissione". L'uomo spiega che il suo unico rammarico è che il figlio sia andato via di casa presto, ma annuncia: "Sono felice e orgoglioso di tutto quello che sta facendo e ha fatto, perché si è fatto da solo. Questo è un mondo che io non conosco e non lo posso aiutare, ma io e sua mamma come famiglia ci siamo sempre e ci saremo sempre. Siamo alle sue spalle per aiutarlo in ogni momento".