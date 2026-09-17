Giacomo Gallani è un modello affermato che ha iniziato a lavorare giovanissimo e oggi collabora con importanti brand e stilisti internazionali come Dior, Armani, Moncler, Guess e Jeep.

Ha vissuto per anni dividendosi tra Roma e Dubai, città scelta per le opportunità professionali. La moda arriva dopo una lunga passione per il calcio, praticato a livello agonistico. A circa 20 anni sceglie però di dedicarsi completamente al mondo dei fashion shooting, costruendo una carriera internazionale.

Laureato in Economia e Gestione Aziendale, è appassionato di sport, palestra e cucina. Si definisce ironico e iperattivo, tra i suoi progetti c’è il sogno di creare un proprio brand di abbigliamento. Nel 2024 approda anche in televisione come ospite di Tu sì que vales, partecipando ad alcuni sketch con Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto: una sua doccia sexy in trasmissione è diventata virale sui social. Single, dopo una lunga relazione durata 5 anni, è pronto a trovare un nuovo amore.