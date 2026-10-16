Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Grande Fratello VIP
ANTICIPAZIONI16 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, le anticipazioni del 16 ottobre

Venerdì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
Condividi:

Venerdì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 16 ottobre

Ilary Blasi
Ilary Blasi

Sempre più palese lo scontro generazionale tra i “giovani” e i “veterani” della Casa. Guendalina Tavassi dura nei confronti Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia: non cede di un passo e rivendica la sua centralità nelle dinamiche di gioco.

Il patto che fa saltare gli equilibri: Alex Belli e Marina La Rosa siglano un’alleanza per provocare gli altri concorrenti. E ci sono riusciti. Critiche e veleni contro gli strateghi della Casa. Dal ballo all’antipatia reciproca: qualcosa scricchiola nel rapporto tra Andreas Müller e Megan Ria. Stasera dovranno affrontarsi e ci sarà un solo vincitore.

Le due primedonne, protagoniste di una “caduta stellare” che è rimbalzata sui social e nelle trasmissioni di tutto il mondo, ci riprovano: Valeria Marini e Carmen Di Pietro stasera uniranno le forze per vincere la “battaglia dei talenti” contro i “giovani”. Cosa dobbiamo aspettarci dal duo di super dive?

Vorrei che fosse orgoglioso di me”. È questo il desiderio espresso da Giancarlo Danto parlando del rapporto con suo padre. E stasera succederà quello che mai si sarebbe aspettato: suo padre Carmelo entrerà nella Casa proprio per parlare con lui.

Al televoto: Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello. Chi dovrà abbandonare il gioco?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche