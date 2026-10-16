Venerdì 16 ottobre , in prima serata su Canale 5 , nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9 , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi . Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli .

Sempre più palese lo scontro generazionale tra i “giovani” e i “veterani” della Casa. Guendalina Tavassi dura nei confronti Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia: non cede di un passo e rivendica la sua centralità nelle dinamiche di gioco.

Il patto che fa saltare gli equilibri: Alex Belli e Marina La Rosa siglano un’alleanza per provocare gli altri concorrenti. E ci sono riusciti. Critiche e veleni contro gli strateghi della Casa. Dal ballo all’antipatia reciproca: qualcosa scricchiola nel rapporto tra Andreas Müller e Megan Ria. Stasera dovranno affrontarsi e ci sarà un solo vincitore.

Le due primedonne, protagoniste di una “caduta stellare” che è rimbalzata sui social e nelle trasmissioni di tutto il mondo, ci riprovano: Valeria Marini e Carmen Di Pietro stasera uniranno le forze per vincere la “battaglia dei talenti” contro i “giovani”. Cosa dobbiamo aspettarci dal duo di super dive?

“Vorrei che fosse orgoglioso di me”. È questo il desiderio espresso da Giancarlo Danto parlando del rapporto con suo padre. E stasera succederà quello che mai si sarebbe aspettato: suo padre Carmelo entrerà nella Casa proprio per parlare con lui.

Al televoto: Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello. Chi dovrà abbandonare il gioco?

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