Ilary Blasi apre la puntata direttamente dalla Casa del Grande Fratello Vip: "Mi sono fatta messaggera, ho due notizie per voi: una bella e una brutta", dice la conduttrice ai concorrenti con una busta d'oro in mano.

Ilary parte dalla notizia brutta: "La metà di voi andrà al televoto questa sera e rischierà l'eliminazione". Quella positiva, invece, "è dentro questa busta e la consegno alla prima finalista di questa edizione. Non aprirla fino a quando te lo dico io".

Marco Berry contro Alessandra Mussolini

Tornata in studio, la conduttrice chiude il televoto e fa accomodare Alessandra Mussolini sulla poltrona che scotta. Dopo le ultime nomination c'è stato uno scontro con gli uomini della Casa. Il confronto si fa acceso tra la concorrente e Marco Berry: "Alessandra Mussolini è un insulto".

I due concorrenti scoprono il risultato del televoto: è Marco Berry ad essere il meno votato e quindi ad finire a rischio eliminazione insieme a Paola Caruso.

Iniziano le sfide delle due squadre che vedono contrapporsi Alessandra, Francesca, Lucia, Marco e Raul contro Antonella, Adriana, Raimondo e Renato. Tramite un televoto flash, il pubblico deve scegliere quale dei due gruppi potrà avere il vantaggio della doppia nomination.

Inizia la squadra di Alessandra Mussolini con la danza del ventre.

Il ritorno di Paola Caruso

I concorrenti credono che Paola Caruso sia stata eliminata durante la scorsa puntata, quando in realtà è a rischio eliminazione e ha vissuto nascosta nel monolocale. Dopo una clip che ha riassunto le opinioni negative dei concorrenti nei suoi confronti, Caruso si presenta in salone pronta per la sua vendetta.

Tutti vanno nella Mistery tranne Antonella e Marco. Inizia una catena di scelte che culminerà nell'immunità della serata. Inizia Paola Caruso, che deve decidere chi non la merita, scegliendo Francesca Manzini, che a sua volta fa la sua scelta. A vincere l'immunità è Raul Dumitras.

È il momento dell'esibizione della squadra di Antonella Elia che si esibisce in un numero di danza classica, nonostante qualche intoppo con il vestito di Elia.

La famiglia di Alessandra Mussolini