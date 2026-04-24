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Grande Fratello VIP

IL VERDETTO24 aprile 2026

Grande Fratello Vip, chi ha vinto il televoto del 24 aprile

Durante la puntata del 24 aprile del GF Vip, Ilary Blasi svela il risultato del televoto e il concorrente a rischio eliminazione
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Arriva il verdetto del televoto nel corso della puntata di venerdì 24 aprile del Grande Fratello Vip. Ecco chi è qual è il concorrente meno votato dal pubblico.

In nomination ci sono Alessandra Mussolini e Marco Berry. Il meno votato sarà il secondo candidato all'eliminazione della prossima puntata insieme a Paola Caruso.

Marco Berry perde al televoto contro Alessandra Mussolini
Marco Berry perde al televoto contro Alessandra Mussolini

Ilary Blasi annuncia a Marco Berry di essere a rischio eliminazione.

Televoto flash: chi ha vinto la gara dei talenti

Durante la puntata, il pubblico è chiamato a votare per la squadra preferita tra quella di Alessandra Mussolini, composta da Francesca, Lucia, Marco e Raul, e quella di Antonella Elia, con Adriana, Raimondo e Renato.

Le due squadre si scontrano nella gara dei talenti, dove si esibiscono in quattro performance. Il pubblico può esprimere la propria preferenza tramite un televoto flash. Al termine del televoto, i membri della squadra vincitrice ha la possibilità di effettuare una doppia nomination.

Alla fine, la squadra di Antonella Elia risulta vincitrice.

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