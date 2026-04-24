In nomination ci sono Alessandra Mussolini e Marco Berry . Il meno votato sarà il secondo candidato all'eliminazione della prossima puntata insieme a Paola Caruso .

Arriva il verdetto del televoto nel corso della puntata di venerdì 24 aprile del Grande Fratello Vip. Ecco chi è qual è il concorrente meno votato dal pubblico .

Durante la puntata, il pubblico è chiamato a votare per la squadra preferita tra quella di Alessandra Mussolini, composta da Francesca, Lucia, Marco e Raul, e quella di Antonella Elia, con Adriana, Raimondo e Renato.

Le due squadre si scontrano nella gara dei talenti, dove si esibiscono in quattro performance. Il pubblico può esprimere la propria preferenza tramite un televoto flash. Al termine del televoto, i membri della squadra vincitrice ha la possibilità di effettuare una doppia nomination.

Alla fine, la squadra di Antonella Elia risulta vincitrice.

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