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Grande Fratello VIP

NOMINATION23 aprile 2026

Grande Fratello Vip, le nomination della puntata del 22 aprile

Al termine dell'undicesima puntata del GF Vip in onda il 22 aprile, ecco il risultato delle nomination
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Alla fine dell' undicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 mercoledì 22 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 22 aprile

Le nomination del Grande Fratello Vip del 22 aprile: Alessandra e Marco
Le nomination del Grande Fratello Vip del 22 aprile: Alessandra e Marco

La vip preferita dal pubblico nel corso della diretta del GF Vip di mercoledì 22 aprile è Adriana Volpe che conquista l'immunità.

Antonella Elia, prima finalista, sceglie se le nomination saranno palesi o segrete dopo aver visto la grafica. I nomi più votati risultano essere quelli di Marco Berry e Alessandra Mussolini.

Il vip meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione insieme a Paola Caruso.

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