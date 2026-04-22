Alla fine dell' undicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 mercoledì 22 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.
La vip preferita dal pubblico nel corso della diretta del GF Vip di mercoledì 22 aprile è Adriana Volpe che conquista l'immunità.
Antonella Elia, prima finalista, sceglie se le nomination saranno palesi o segrete dopo aver visto la grafica. I nomi più votati risultano essere quelli di Marco Berry e Alessandra Mussolini.
Il vip meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione insieme a Paola Caruso.