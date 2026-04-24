Grande Fratello Vip 2026, l'annuncio di Valeria Marini: "Sto arrivando"

Valeria Marini annuncia il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip come ospite. La notizia arriva attraverso un videomessaggio mostrato a Paola Caruso e Alessandra Mussolini nella stanza segreta, dove scoprono che la showgirl farà visita ai concorrenti. Le due dovranno mantenere il segreto e capire cosa pensano gli altri abitanti della Casa di Valeria Marini.