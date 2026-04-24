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Grande Fratello VIP

L'ANNUNCIO25 aprile 2026

Grande Fratello Vip 2026, l'annuncio di Valeria Marini: "Sto arrivando"

La showgirl si prepara a tornare nella Casa del GF Vip: "Ci saranno un sacco di sorprese stellari"
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Valeria Marini annuncia il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip come ospite. La notizia arriva attraverso un videomessaggio mostrato a Paola Caruso e Alessandra Mussolini nella stanza segreta, dove scoprono che la showgirl farà visita ai concorrenti. Le due dovranno mantenere il segreto e capire cosa pensano gli altri abitanti della Casa di Valeria Marini.

Valeria Marini
Valeria Marini

"Sto per rientrare. Preparate un bel comitato di accoglienza", dice Valeria Marini. La showgirl promette: "Ci divertiremo insieme, ci saranno un sacco di sorprese stellari. Aspettatemi, sto arrivando. Baci stellari!".

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