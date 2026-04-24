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LO SCONTRO24 aprile 2026

Grande Fratello Vip 2026, Marco Berry contro Alessandra Mussolini: "Sei un insulto"

Al Grande Fratello Vip, Marco Berry attacca Alessandra Mussolini durante la poltrona che scotta: "Fai piangere gli altri"
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Al Grande Fratello Vip 2026 scoppia uno scontro acceso tra Marco Berry e Alessandra Mussolini. Ilary Blasi fa accomodare Mussolini sulla poltrona che scotta, dando il via a un confronto tra lei e gli uomini della casa.

La concorrente risponde alle critiche dopo le ultime nomination: "Raimondo, Renato e Marco riescono a far uscire tanto livore. Ma perché non vi divertite? Brutti che siete!". Marco Berry interviene: "Quando dici brutto, vuol dire che non puoi dire altro".

Mussolini incalza: "Tu hai detto Alessandra Mussolini è un insulto, dico bene?". Berry conferma e spiega le sue ragioni: "Sì, perché tu mi hai dato dell'infame. Sei cattiva con gli altri. Mi hai fatto ridere le prime due settimane, poi hai fatto piangere Adriana e Antonella. Quando dopo sei settimane non ti sopportiamo più, solo ascoltarti è un insulto".

Alessandra Mussolini
Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro interviene: "Ti ricordi quando avete letto la prima finalista lì in studio? Che lei prendeva in giro Antonella? Oggi è tra le sue preferite. Sono passati sette giorni", dice Todaro. Marco Berry commenta: "La dimensione della tua incoerenza è mostruosa".

Le opinioniste in studio sostengono Alessandra Mussolini durante il botta e risposta. Berry, però, non demorde: "Non è colpa mia se ti chiami così. Avrei detto lo stesso anche se ti fossi chiamata Gianna Bianchi", affermando che il cognome della deputata non c'entra con le sue critiche.

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