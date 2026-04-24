Al Grande Fratello Vip 2026 scoppia uno scontro acceso tra Marco Berry e Alessandra Mussolini. Ilary Blasi fa accomodare Mussolini sulla poltrona che scotta, dando il via a un confronto tra lei e gli uomini della casa.

La concorrente risponde alle critiche dopo le ultime nomination: "Raimondo, Renato e Marco riescono a far uscire tanto livore. Ma perché non vi divertite? Brutti che siete!". Marco Berry interviene: "Quando dici brutto, vuol dire che non puoi dire altro".

Mussolini incalza: "Tu hai detto Alessandra Mussolini è un insulto, dico bene?". Berry conferma e spiega le sue ragioni: "Sì, perché tu mi hai dato dell'infame. Sei cattiva con gli altri. Mi hai fatto ridere le prime due settimane, poi hai fatto piangere Adriana e Antonella. Quando dopo sei settimane non ti sopportiamo più, solo ascoltarti è un insulto".