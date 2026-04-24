"Non è stata una vita semplice perché lui non era presente in casa ", spiega Alessandra. Il padre, infatti, avrebbe cercato altrove quello che non trovava tra le mura domestiche: "Mamma aveva i capelli scuri ma vedendo che papà tornava a casa con dei capelli biondi in macchina o sulla giacca, lei per non soffrire ulteriormente si tinse i capelli di biondo. Lei lo amava moltissimo e ha cominciato a bere questo calice amaro del tradimento ".

La concorrente racconta come i genitori si sono conosciuti : "Mio madre Maria e mio padre Romano si conoscono in una serata. Mamma ha iniziato a suonare una canzone, lui è rimasto colpito da questa bella ragazza". Il matrimonio arriva subito dopo, seguito dalla nascita di Alessandra e quattro anni più tardi da quella della sorella Elisabetta.

La nonna materna, Romilda, nascondeva i settimanali che pubblicavano le foto dei tradimenti: "Nonna nascondeva tutti questi settimanali sotto al letto, li prendeva e li apriva di botto. Mi faceva vedere queste foto come fossero degli schiaffi e io non sapevo che fare", ricorda Alessandra.

Ad un certo punto, il padre ha creato un'altra famiglia: "È nata un'altra figlia. Mi sentivo tradita, annullata e non accettata. Mi sentivo che mi aveva rubato il padre. Che voleva sostituirmi perché io non ero adatta, non sufficiente".

"Con mia sorella Elisabetta parlo sempre di tutto, è l'altra me", confessa Alessandra, che sottolinea: "Elisabetta ha sostituito mamma, per me è la persona razionale, ci chiamiamo venti volte al giorno".

Proprio da lei, Alessandra riceve una lettera: "Il tempo senza di te scorre più lentamente. Sei spontanea e imprevedibile e riesci ancora a sorprendermi. Racconto sempre a mamma di te e si preoccupa che tu mangia abbastanza. Le difficoltà e i dolori che la vita ha messo sulla tua strada, li hai superati con la tua tenacia ma anche con la forza che una madre come lei ha saputo dare".

Alessandra scoppia in lacrime alla lettura delle parole di Elisabetta: "Mamma non può seguirmi, ma Elisabetta sì e io la adoro perché dirà a mamma tutto".

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