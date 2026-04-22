Alessandra, Adriana e Antonella sono determinate a conquistare Raimondo e a farlo allontanare da Francesca. Raimondo e Adriana vanno nella Nuvola per la prima "sfida con conseguenze": i due si esibiscono sulle notte di "Ancora ancora ancora" di Mina .

Tra le donne della casa non c'è pace: durante la settimana, Paola si è scontrata con Alessandra che l'ha imitata mentre lecca tutti i cucchiai e le pentole chiamandola "il formichiere".

Ilary Blasi, dopo aver chiuso il televoto, manda Antonella Elia nel Localino, dove si confronta con Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso . Le tre concorrenti non hanno reagito bene al fatto che diventerà la prima finalista di questa edizione del reality.

Ilary Blasi fa accomodare Francesca Manzini sulla poltrona che scotta. Dopo la scorsa puntata, Francesca ha rotto il braccio all’alieno Freezzolino, il che ha portato gli altri concorrenti a criticarla.

Gli animi si scaldano prima con Antonella e poi con Alessandra, con la quale ha una discussione sulla preparazione della danza del ventre.

Arriva il momento di una nuova esibizione con un medley di "Festival" e "Vamos a bailar" di Paola e Chiara interpretato da Alessandra Mussolini e Paola Caruso.

Lucia Ilardo confessa di avere un debole per Raul e durante la settimana si sono scambiati un bacio durante il gioco della liquirizia. Lucia però ha confidato ad Alessandra che con Renato c’è intimità, ma che Raul riesce a toccare corde emotive che Renato non riesce a raggiungere.

Alessandra le rivela poi che Renato avrebbe spinto Raul a dormire con lei. "È stata un’uscita infelice. Io non inviterei mai una mia amica a stare con una persona con la quale sono stata io", commenta Lucia.

I concorrenti fanno un gioco in cui bisogna indovinare le canzoni per non prendere una scossa dal divano in cui sono seduti. Adriana e Raul devono indovinare le canzoni che Antonella e Marco cantano nel confessionale. Uomini e donne giocano in due squadre differenti.

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