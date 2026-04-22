Arriva il verdetto del televoto nel corso della puntata di mercoledì 22 aprile del Grande Fratello Vip. Ecco chi è il preferito del pubblico.
In nomination ci sono Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso. Il meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione della prossima puntata. L'altro sarà salvo e immune alle nomination.
Ilary Blasi annuncia a Paola Caruso di essere stata eliminata: "Mi dispiace che non sono stata capita. Ho solo il rimpianto di non aver fatto la pazza. Rimorsi non ne ho". Ma non dovrà abbandonare il gioco: andrà a vivere nel monolocale all'insaputa di tutti gli altri per preparare la sua vendetta. La concorrente è la candidata alla prossima eliminazione.
Il più votato dal pubblico, invece, è Adriana Volpe, che diventa così immune alle nomination.