Arriva il verdetto del televoto nel corso della puntata di mercoledì 22 aprile del Grande Fratello Vip. Ecco chi è il preferito del pubblico.

In nomination ci sono Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso. Il meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione della prossima puntata. L'altro sarà salvo e immune alle nomination.