Nel corso della puntata del 22 aprile del Grande Fratello Vip 2026, volano insulti nel Localino tra Paola Caruso e Antonella Elia dopo che quest'ultima è stata eletta prima finalista dal pubblico.

Ilary Blasi manda Antonella nel Localino, dove si confronta con Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso.

Antonella critica la reazione di Paola: "Arrivare così in basso? Addirittura darmi del maiale che si crogiola nel fango! Mi sembra esagerata la reazione della Neanderthaliana". Poi continua diretto l'attacco: "Sei un mostro, non sei te stessa".

La risposta di Paola Caruso non si fa attendere: "Sei diseducativa, violenta, aggressiva, disequilibrata. Sei bloccata nei meandri della tua follia". Poi aggiunge: "Non mi abbasso ai tuoi livelli. Io non ti stimo e non sei una mia amica".

Alessandra Mussolini prova a riportare la calma: "C'è stata una reazione esagerata da parte di Paola. Lei è andata in finale, dobbiamo prenderne atto". Paola, intanto, si giustifica: "Io non ho filtri".

Adriana Volpe commenta: "È uscita una grande rabbia". Ma Paola rincara la dose verso Antonella: "Sembri uno struzzo ingrassato".

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