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Be My Sunshine

SERIE TV05 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 5 giugno in streaming

La puntata del 5 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 5 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 5 giugno

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Haziran ha lasciato l’isola e si è trasferita a Smirne.

Poyraz prima la cerca ovunque, poi si rassegna e decide di lasciarla stare.

Biricik deve finire i lavori nel negozio, ma scopre che Beyazit la sta boicottando e che nessun operaio vuole lavorare per lei.

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