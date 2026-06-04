La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da sabato 6 giugno.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Haziran è a Smirne dove, a causa di un piccolo incidente, conosce Kutay.
Intanto, sull’Isola, Poyraz non è convinto che sia stato Batu a tentare di ucciderlo.
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