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Be My Sunshine

SERIE TV05 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 6 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da sabato 6 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da sabato 6 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 6 giugno

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Haziran è a Smirne dove, a causa di un piccolo incidente, conosce Kutay.

Intanto, sull’Isola, Poyraz non è convinto che sia stato Batu a tentare di ucciderlo.

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